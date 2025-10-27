Ovo su rezultati utakmica 10. kola Zaječarske okružne lige

Za vikend su odigrane utakmice 10.kola Zaječarske okružne lige.

Rgotina je sa 11:0 savladala Rudar iz Podvisa, Malinik-Omladinac sa 5:2, Šljivar je izgubio od Osnića 2.3, OFK 019 od BSK-a 0:5,Kosovo od ekipe Rudar Vrška Čuka 0:1. Graničar je sa 5:0 savladao Ozren, OFK Knjaz je bio bolji od Hajduka 2:0, dok je Midžor izgubio od FSU Kraljevica 1.2. Prva tri mesta sa 25 bodova zauzeli su BSK, OFK Knjaz i Graničar.

Pretposlednji na tabeli je Rudar , a poslednji OFK 019 bez bodova.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

