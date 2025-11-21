OVO SU PAROVI UTAKMICA SRPSKE LIGE “ISTOK”

Za vikend će biti odigrane utakmice 15. kola Srpske lige “Istok”.

U subotu igraju: Sloga ( Leskovac) – Morava, Jedinstvo ( Paraćin) – Jedintsvo, Dunav –OFK Sinđelić i Đerdap – Jagodina.

U nedelju 23. novembra sastaće se : Rembas-OFK Brzi Brod, Rudar-Trstenik PPT, Radnički ( Pirot) – Timok i Vlasina – Bor.

Početak utakmica je u 13 sati.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.