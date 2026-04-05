Ovo cveće obavezno stavite na sto za Uskrs: Donosi blagostanje i porodični sklad

Za Uskrs postoji mnogo narodnih običaja, a jedan od njih odnosi se na cveće i njegovu simboliku. Prema verovanjima, nije svejedno koje cveće unosite u dom tog dana, jer određene biljke mogu privući sreću, ljubav i blagostanje.

U duhu proleća, obnove i novog početka, narodni običaji kažu da bi u kući za Uskrs trebalo da se nađe bar jedan od sledeća tri cveta.

Lala

Lale za Uskrs simbolizuju bogatstvo, uspeh i ambiciju. Prema verovanju, unošenje lala u dom tokom praznika može privući prosperitet i pozitivne promene. Buket šarenih lala ne samo da će ulepšati vaš prostor, već će i uneti vedrinu i optimizam u vaš dom.

Đurđevak

Đurđevak za Uskrs ima posebno značenje u narodnim običajima. Smatra se simbolom sreće, čistote srca i pozitivne energije. Ovaj nežni prolećni cvet često se koristi u buketima i dekoraciji doma, a veruje se da njegovo prisustvo donosi mir i harmoniju u porodici. Idealan je izbor za dekoraciju uskršnjeg stola.

Ljiljan

Ljiljan je jedan od najvažnijih simbola Uskrsa. Predstavlja nevinost, lepotu i duhovnu obnovu, ali i Božiju milost i vaskrsenje. Pored toga, često se povezuje sa majčinstvom i plodnošću. Ljiljan možete pokloniti dragoj osobi ili ga staviti u vazu kao elegantan ukras koji nosi snažnu simboliku.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

