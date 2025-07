„OSVETA TAKVOM ČOVEKU MORA DA BUDE SERVIRANA“ Vučić o obojenoj revoluciji: Oni smatraju da Srbi i dalje treba da se izvinjavaju

Postavlja se pitanje šta se dešava sa Srbima, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji.

– Jedan od razloga izazivanja obojene revolucije je moja borba u UN. Nikada mi to neće oprostiti. Ponizio sam zapadni poredak istine i ukazao na to da ne možete manipulacijama da pobeđujete i manje zemlje uvek kada vam se to prohte. Osveta takvom čoveku mora da bude servirana. To je ključni razlog provođenja obojene revolucije – ističe Vučić.

– Računali su da će da se postigne potpuno jedinstvo regiona protiv Srbije. Gde će se izmešati sve, da će dovesti lažne rodoljube, umetnike i sve ostale. Srbija mora da bude unižena i da se vrati na mesto do 2012. godine i da bude jednako slaba kao Priština, Tirana, a da Zagreb mora da bude uvek iznad. Ali srpski narod je oseti oda svi ruše državu ujedinjeno i nema ništa od obojene revolucije, ali vraćam se na Srbiju.

– Srpski narod je pritisnut, al to ne znači da srpski narod ne oseća sve te pritiske, pomalo ponekad i potišten, ponekad nemoćno, ponekad se osećamo i beznadežno sagledavajući situaciju u svetu, da se svi otcepe od nas. I kada su nam otimali Kosovo i tukli zemlju bombama i tada im nije na pamet padalo da se izvine. Oni smatraju da Srbi i dalje treba da se izvinjavaju.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

