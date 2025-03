Oprez zbog moguće magle, zadržavanja kamiona na prelazima od sat vremena do pet sati

Oprez zbog moguće magle

Smanjena vidljivost zbog moguće magle ili sumaglice u prepodnevnim satima može usporavati saobraćaj na putevima pored reka, kanala, jezera i u kotlinama, zbog čega se vozačima preporučuje pažljivija vožnja na magistrali koja vodi pored Dunava ka Golupcu i Kladovu, pored Ibra, Drine i Morave, ali uvek treba dodatno usporiti i na ulazu i izlazu iz tunela, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj je van gradova umerenog inteziteta i trenutno se odvija bez zastoja.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Vozila se zadržavaju sat vremena na teretnim terminalima na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, na Kelebiji je zadržavanje pet sati, na Batrovcima četiri, a na Šidu dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP „Putevi Srbije“ u 5.09 časova saopštava da na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima na sledećim deonicama:

B-21, Divljaka – Ivanjica – Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

B-23, Uzići – Užice – Čajetina – Nova Varoš – Prijepolje – dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš – Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-210, Jošanička Banja – Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora – Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Ostali pravci I prioriteta su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima. Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Požege, Užica, a na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Požege, Užica.

Preporučuje se oprezna vožnja.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.