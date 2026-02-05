OPORAVIO SE OD POVREDE: Bogdanović konačno na terenu

Košarkaši Klivlenda pobedili su u Inglvudu ekipu Los Anđeles Klipersa rezultatom 124:91 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u timu Klivlenda bio je Donovan Mičel sa 29 poena, dok je Džejlon Tajson dodao 17.

Kod domaćih, najbolji je bio Kavaj Lenard sa 25 poena, dok je Džon Kolins ubacio 19. Za ekipu LA Klipersa nastupio je srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, koji se oporavio od povrede.

Bogdanović je zaigrao prvi put još od 27. decembra

Srpski košarkaš je za to vreme zabeležio dva poena, jedan skok i jednu asistenciju uz tri izgubljene lopte.

Košarkaši Minesote savladali su u gostima Toronto rezultatom 128:126. U pobedničkom timu istakao se Entoni Edvards sa 30 poena, dok je Bouns Hajland dodao 20.

U ekipi Toronta, koji sa klupe predvodi Darko Rajaković, najefikasniji je bio Brendom Ingram sa 25 poena, dok je Imanuel Kvikli ubacio 23.

Košarkaši San Antonija pobedili su na svom terenu Oklahomu rezultatom 116:106. Keldon Džonson je bio najefikasniji u timu San Antonija sa 25 poena, dok je Viktor Vembanjama imao učinak od 22 poena i 14 skokova.

U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Kenrič Vilijams sa 25 poena, dok je Džejlin Vilijams postigao 24 poena uz 12 uhvaćenih lopti. Oklahoma je na ovoj utakmici igrala bez Šeja Gildžesa-Aleksandera, Luguenca Dorta, Ajzee Hartenštajna, Četa Holmgrena i Aleksa Karuza.

U ostalim današnjim utakmicama NBA lige postignuti su sledeći rezultati: Hjuston – Boston 93:114, Milvoki – Nju Orleans pp 141:137, Sakramento – Memfis 125:129 i Njujork – Denver pp 134:127.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.