ONI SU PROŠLI U DALJI KRUG TAKMIČENJA „HYPE ZVEZDE“

Još jedna emisija „Hype Zvezda“ se završila i u naredni krug su prošli Jovana Živković, Emran Musić, Natalija Stamenković i Aleksandra Kostadinović.

Naime, takmičari koji su ispali u ovom krugu, mogu da se vrate u polufinalu takmičenja.

U petak je emsija u kojoj će se takmičari koji su ispali u ovom krugu bolje predstaviti, a za njihov povratak možete glasati i vi, putem Hype aplikacije.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.