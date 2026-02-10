OGLASIO SE SSS: 11 srpskih strelaca na Evropskom juniorskom prvenstvu u Burgasu

Srbiju će na predstojećem Evropskom juniorskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Burgasu predstavljati 11 strelaca, saopštio je danas Streljački savez Srbije (SSS).

Juniorsko EP vazdušnim oružjem (do 21 godine) biće održano od 11. do 14. februara.

Srbiju će na EP u Burgasu predstavljati:

Puška, junior: Stefan Agović (“Dragan Jevtić Škepo”, Gornji Milanovac).

Puška, juniorke: Natalija Jovanović (“Čika Mata”, Kragujevac), Ljiljana Cvetković (Niš 1881), Anastasija Živković (Gatos, Lebane), Anđelija Stevanović (“Dragan Jevtić Škepo”).

Pištolj, juniori: Marko Ninković (Pančevo 1813), Uroš Gajić (Niš 1881), Mateja Tripković (“Aleksa Dejović”, Užice).

Pištolj, juniorke: Nađa Martinović (Partizan), Tea Mikec (Policajac), Marta Novović (Zemun-Centar).

“Ne pamtim kada smo imali situaciju da će više od polovine juniorske reprezentacije u nepunih mesec dana učestvovati i na omladinskom i na seniorskom šampionatu Evrope”, rekao je sportski direktor SSS Dragan Marković.

“Konkurencija na juniorskim prvenstvima Evrope je poslednjih sezona izuzetno jaka, jer je starosna godina za omladinsku kategoriju pomerena na 21 godinu. Očekujem dobre plasmane naših strelaca. Samim tim što u selekciji imamo strelce koji su naš izbor i za seniorsku reprezentaciju, ovde treba da budu visoko plasirani. Naravno, očekujemo dobre rezultate i na EP u Jerevanu, ali turnir u Burgasu je onaj na kome oni treba da se prikažu u najboljem svetlu”, dodao je Marković.

Tokom prva dva dana EP na programu su olimpijske discipline, dok će u petak i subotu biti održana nadmetanja u disciplinama “Solo” i “Trio”.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.