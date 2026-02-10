OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: “Želeli su da iskoriste mlade ljude…”

“Želeli su da iskoriste mlade ljude, da ih ti mladi ljudi u stvari dovedu na vlast. Kada su se klinci setili “e, pa možemo mi”, onda su ovi rekli “ne, ne, sad ste vi gori od Vučića”. Na strani sam mladih ljudi, neka nastave da se bore, sad su deo političke javnosti, to je demokratija”, istakao je predsednik Republike Srbje Aleksandar Vučić na društvenoj mreži Instagram

Naime, predsednik Vučić odgovorio je na sledeće pitanje: Oni koji su vas godinama vrećali, kritikovali, napadali, sada se međusobno sukobljavaju. Kako smo od bunta došli do međusobnih optužbi?

– Nisam radostan zbog njihovih svađa i sukoba, zato što će sada i ti mladi ljudi, i dalje deca neki od njih, 18, 19, 20 godina, da doživljavaju sve ono kroz šta smo mi svi prošli zbog mržnje onih koji bi da budu na vlasti, a ne mogu da budu, rekao je Vučić i dodao:

– Oni su želili da iskoriste te mlade ljude, da ti mladi ljudi ih u stvari dovedu na vlast. Kada su se klinci setili “e, pa možemo mi, pa ćemo da dođemo na vlast ili ne, ali da mi zauzmamo te funkciji, da se mi borimo drugačije od njih, a ne oni”. E, onda su vi rekli: “A, ne, ne. Sad ste vi gori od Vučića”.

– Moj posao da kažem da sam na strani tih mladih ljudi, neka nastave da se bore. Sad se bavi politikom. Sad se bavi politikom, konačno. Prekinuli su sa onom praznim i besmislenom pričom, “ne smete da radite kampanju od vrata do vrata”. Prekinuli su sa pričama, “ne smete da držite štandove, ne smete ovo”, sad se bavimo svi politikom. Oni su deo političke javnosti, deo političke realnosti, i to je okej. Dobro došli, to je prava politika, to je demokratija, ali će ovi stari, koji nikada nisu mogli ništa ozbiljnije da urade, oni će, kao što ćete da vidite, u najskorije vreme da krenu u najžešću kampanju protiv nih i da svim raspoloživim sredstvima tuku po njima – zaključio je predsednik Vučić.

