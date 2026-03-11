Održane sednice Upravnog odbora i Skupštine JSD Partizan na stadionu u Humskoj

U Beogradu na stadionu u Humskoj održane su sednice Upravnog odbora i Skupštine Jugoslovenskog sportskog društva Partizan na kojima su razmatrana ključna pitanja daljeg funkcionisanja i razvoja JSD Partizan, saopštili su danas “crno-beli”.

“Skupština je održana u izuzetno konstruktivnoj atmosferi i uz do sada najbrojnije prisustvo predstavnika klubova članova društva. Svi predlozi koji su se našli na dnevnom redu usvojeni su jednoglasno, čime je još jednom potvrđeno jedinstvo i zajednička posvećenost razvoju ‘crno-bele’ porodice”, navodi se u saopštenju JSD Partizan.

U saopštenju se navodi da Skupštini nisu prisustvovali predstavnici FK Partizan i KK Partizan, iako su, kako se tvrdi, bili uredno pozvani da učestvuju u radu organa JSD Partizan.

“Tokom sednice Skupštine izabrani su i novi članovi Upravnog odbora JSD Partizan. U sastav Upravnog odbora jednoglasno su izabrani Andrija Šljukić iz Veslačkog kluba Partizan i Milan Pavlović iz Atletskog kluba Partizan. JSD Partizan nastavlja da, kroz zajedništvo svojih klubova i organa upravljanja, radi na daljem jačanju društva i očuvanju tradicije duge osam decenija”, saopšteno je iz JSD Partizan.

Zajecaronline.com/Tanjug

