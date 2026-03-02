Održana sednica Privremenog organa grada Zaječara

Danas je održana 27. sednica Privremenog organa grada Zaječara na kojoj je donet Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar za 2026. godinu.

Takođe, na sednici je doneto i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u realizaciji projekta „Uspostavljanje volonterskog servisa grada Zaječara“, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje prijave na Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara (za Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2025. godinu), Zaključak o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2025. godinu i Rešenje o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2026. godinu.

Zajecaronline/Zajecar.info/ N.B

