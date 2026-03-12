Održana sednica Privremenog organa grada Zaječara: Evo koja rešenja su doneta

Juče je održana 30. sednica Privremenog organa grada Zaječara na kojoj su doneta sledeća rešenja:

Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje izmene i dopune Grant Ugovora broj 4 projekta „Magija Istočne Srbije“ – UNOPS – EUPROPLUS – 2024 – Grant 057, Rešenje o postupku i načinu knjiženja razlika o izvršenom popisu imovine i obaveza u organima i službama organa grada Zaječara sa stanjem na dan 31.12.2025. godine i rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za zaključivanje 30 ugovora (fizička lica) o sufinansiranju nabavke ložnog uređaja u okviru projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Zaječara

Na sednici Privremenog organa doneta je i Odluka o pristupanju izradi druge izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Zaječara broj 3 – Centar grada Zaječara i Odluka o pristupanju izradi druge izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Zaječara broj 1 – Sever i severozapad grada Zaječara.

Zajecaronline.com/zajecar.info/ N.B.

