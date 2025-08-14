Održana manifestacija „Jasenovačko leto“

U Velikom Jasenovcu kod Zaječara sinoć je održano 11. izdanje manifestacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Jasenovačko leto“.

Pred brojnim meštanima i njihovim gostima, nakon svečanog defilea učesnika, usledio je raznovrstan kulturno-umetnički program.

Na sceni su nastupili KUD-ovi „Graničar” iz Halova, „Grljan” iz Grljana, „Živojin Ivković Žika” iz Šljivara, „Dubočane” iz Dubočana, kao i GFA „ZO-RA“ i „Penzioner“ iz Zaječara.

Manifestacija je pokrenuta kako bi se obogatila kulturna ponuda istočnog dela teritorije grada i doprinelo očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog kraja.

Pokrovitelj i organizator događaja bio je Grad Zaječar, a u realizaciji su, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, učestvovali i članovi Mesne zajednice Veliki Jasenovac.

Zajecaronline.com/facebook/pozzoranradmilovic/N.B.

