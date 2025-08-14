Održana manifestacija „Jasenovačko leto“
U Velikom Jasenovcu kod Zaječara sinoć je održano 11. izdanje manifestacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Jasenovačko leto“.
Pred brojnim meštanima i njihovim gostima, nakon svečanog defilea učesnika, usledio je raznovrstan kulturno-umetnički program.
Održana manifestacija „Jasenovačko leto“
Na sceni su nastupili KUD-ovi „Graničar” iz Halova, „Grljan” iz Grljana, „Živojin Ivković Žika” iz Šljivara, „Dubočane” iz Dubočana, kao i GFA „ZO-RA“ i „Penzioner“ iz Zaječara.
Manifestacija je pokrenuta kako bi se obogatila kulturna ponuda istočnog dela teritorije grada i doprinelo očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog kraja.
Pokrovitelj i organizator događaja bio je Grad Zaječar, a u realizaciji su, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, učestvovali i članovi Mesne zajednice Veliki Jasenovac.
Zajecaronline.com/facebook/pozzoranradmilovic/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar