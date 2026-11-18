Određen pritvor sadašnjem i bivšem dekanu DIF-a u Novom Sadu

Viši sud u Novom Sadu odredio je do 30 dana pritvor sadašnjem dekanu Patriku Dridu i bivšem dekanu Fakulteta sprta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu N.M, osumnjičenima da su oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za skroo 20 miliona dinara.

Pritvor im je određen da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo, rečeno je danas za Tanjug u tom sudu.

Sumnja se da su P.D, kao sadašnji, a N.M, kao bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, iskoristili svoja službena ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili Fakultetu protivpravnu imovinsku korist od 19.522.500 dinara i time pričinili štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine. To su učinili, kako se sumnja, tako što su iznajmljivali prostor koji pripada Pokrajini. A novac nisu uplatili u budžet Pokrajine, već su ga potrošili na isplate novca zaposlenima po različitim osnovima. Dok su ugovore vodili kao „organizacija sportskih aktivnosti“ kako bi se prikrilo da je reč o zakupima.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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