ODBOJKAŠI ITALIJE POBEDILI POLJSKU! Pa se plasirali u finale Svetskog prvenstva!

ODBOJKAŠI ITALIJE POBEDILI POLJSKU!

Odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u finale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u polufinalu u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Poljske rezultatom 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Najefikasniji u reprezentaciji Italije bio je Jurij Romano sa 15 poena, dok je Alesandro Mikeleto postigao 12.

U selekciji Poljske, koju sa klupe vodi srpski trener Nikola Grbić, istakao se Vilfredo Leon sa 14 poena, a Kevin Sasak je zabeležio devet.

Poljska je vodila i imala prednost tokom svakog od tri seta, ali je Italija u završnici bila bolja pa će tako biti u prilici da odbrani zlatnu medalju sa prethodnog Svetskog prvenstva.

Italija će sutra u finalu, u 12.30 časova igrati protiv Bugarske, koja je ranije danas pobedila Češku rezultatom 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Zajecaronline/tanjug/J.V.

