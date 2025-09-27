Izdvajamo Sport Vesti

ODBOJKAŠI ITALIJE POBEDILI POLJSKU! Pa se plasirali u finale Svetskog prvenstva!

27.09.2025.
(AP Photo/Aaron Favila)

ODBOJKAŠI ITALIJE POBEDILI POLJSKU!

Odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u finale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u polufinalu u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Poljske rezultatom 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Najefikasniji u reprezentaciji Italije bio je Jurij Romano sa 15 poena, dok je Alesandro Mikeleto postigao 12.

U selekciji Poljske, koju sa klupe vodi srpski trener Nikola Grbić, istakao se Vilfredo Leon sa 14 poena, a Kevin Sasak je zabeležio devet.

ODBOJKAŠI ITALIJE POBEDILI POLJSKU!

(AP Photo/Aaron Favila)

Poljska je vodila i imala prednost tokom svakog od tri seta, ali je Italija u završnici bila bolja pa će tako biti u prilici da odbrani zlatnu medalju sa prethodnog Svetskog prvenstva.

Italija će sutra u finalu, u 12.30 časova igrati protiv Bugarske, koja je ranije danas pobedila Češku rezultatom 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar