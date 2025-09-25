Odbojkaši Češke se plasirali u polufinale Svetskog prvenstva!

Odbojkaška reprezentacija Češke plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u Pasaj Sitiju u četvrtfinalu pobedila Iran rezultatom 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).

Najefikasniji u reprezentaciji Češke bio je Patrik Indra sa 22 poena, dok je Lukaš Vašina postigao 21.

U selekciji Irana istakli su se Ali Hađipur i Porija Hosein Hanzade sa po 18 poena.

Odbojkaši Češke igraće 27. septembra u polufinalu SP sa pobednikom duela između SAD i Bugarske, koji je na programu danas od 14 časova.

U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

