OBRADOVIĆ UOČI UTAKMICE: “Znamo svi važnost meča i gde želimo da budemo”

Svaka utakmica nam je biti ili ne biti. To može da bude otežavajuća okolnost, ali ako imaš velike ciljeve moraš da se nosiš sa tim, izjavio je danas u Beogradu trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči duela sa Baskonijom.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.30 časova u Vitoriji ekipi Baskonije u 33. kolu Evrolige.

Zvezda je trenutno deveta na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i 14 poraza, dok je Baskonija na 19. poziciji sa skorom 9/23.

“Učimo iz utakmice u utakmice i ne želimo da pobegnemo od uloge favorita, iako znamo da je na njihovom terenu uvek teško i da imaju odličnu atmosferu, na šta je delom uticalo i to što su osvojili Kup kralja. Rasterećeni su, ali ako budemo pravi, verovatno ćemo iskoristiti kvalitet”, izjavio je Obradović na konferenciji za medije.

“Znamo svi važnost meča i gde želimo da budemo. Sve zavisi od energije i dobrog fokusa”, dodao je trener košarkaša Crvene zvezde.

Obradović je istakao da će biti ključno da igrači Zvezde zaustave Timotija Luvavu-Kabaroa i Trenta Foresta.

“Kabaro je ključni igrač, zajedno sa Forestom. Međutim sada nemaju pritisak rezultata i može bilo ko da iskoči. Imaju tri centra. To je i dobra i loša stvar, jer će sigurno da trče kao što su u polufinalu Kupa kralja protiv Barse kada su pojačali ritam, napravili ključnu prednost i otišli u finale. To je ključna stvar o kojoj moramo da pričamo i da zatvorimo kontranapad”, naveo je Obradović i dodao da su Čima Moneke i Ebuka Izundu spremni za duel sa Baskonijom.

Košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero se posle povrede vratio na teren.

“On je u fazi, kao i Tajson Karter, prilagođavanja sa ekipom i svojim telom. Tajson je svakim danom sve bolje i bolji, a što se Rivera tiče dobro je da imamo igrače koji mogu da odgovore na visokom nivou. U rotaciji od tri centra imamo manji pritsak na jednog od njih”, zaključio je Obradović.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

