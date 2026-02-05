OBRADOVIĆ UOČI DUELA SA MAKABIJEM: ”Cilj nam je ne samo da pobedimo, nego i da dominiramo…”

Cilj nam je ne samo da pobedimo, nego i da dominiramo, ali je najvažnije pobediti, jer je bilo emotivnog pražnjenja posle utakmice sa Hapoelom, a igramo protiv zahtevnog protivnika, izjavio je danas u Beogradu trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči duela sa Makabijem iz Tel Aviva.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Makabija u utakmici 27. kola Evrolige.

“Igramo protiv vrlo opasnog protivnika. Svima su zadali probleme, imali su značajne pobede protiv Žalgirisa i Panatinaikosa, uspeli su i da pobede Partizan. Oni su prema statistici najbolji u pozicionom napadu. Igraju brzo, svi se kreću i vrlo su atipični. Uvek mi je bio problem da spremim utakmicu za protivnika kao što je Makabi. Imaju mnogo opcija iz iste početne kretnje. Nije lako ih zaustaviti”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 30. oktobra u Beogradu, Crvena zvezda je pobedila rezultatom 99:92 u utakmici osmog kola Evrolige.

“Analizirali smo prvu utakmicu u kojoj smo pobedili. Menjaju stalno odbranu i u njoj su atipični. Nije lako to spremiti, ali očekujem da imamo dobra čitanja posle dužeg vremena koje smo proveli zajedno. Znamo šta treba da radimo da bismo imali jednostavnije kretnje. Lakše mi je u odnosu na početak kada sam se privikavao u odnosu na igrače koji su dolazili i odlazili. Mislim da ekipa dobija konturu i kako da se ponašamo”, izjavio je Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde su pre dana u Beogradu zahvaljujući dobroj odbrani savladali Hapoel rezultatom 87:75.

“To će sama utakmica da pokaže. Prema poslednjim podacima imaju povređenog Ti-Džej Lifa, dok se u ekipu vraća Džon Dibartolomeo. Videćemo da li će Loni Voker biti tu. Opet smo mi najvažniji, kako ćemo reagovati i da zadržimo dobru energiju iz poslednje četvrtine protiv Hapoela”, naveo je Obradović.

On je pohvalno govorio o Džoelu Bolomboju.

“Radi se o velikom profesionalcu koji je već duže trenirao i kada nije bio ovde. Nedostaje mu još ritam u igri, ali je fino kako to izgleda i daje nam garanciju za to što želimo. Ipak, moramo da budemo obazrivi što se njega tiče, da ne bi došao u stvari koje mogu da ga poremete”, naveo je trener Zvezde.

Zvezda se nalazi na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 10 poraza, dok je Makabi na 14. poziciji sa skorom 11/15.

“Odnos prema igri i poslednje četvrtine koje su bile jake karakterom i požrtvovanošću. To nam daje snagu da možemo da napravimo dobre stvari. Dajemo razloga da uvek imamo sjajnu podršku navijača. Idu velike utakmice, sada nam je ova najveća. Kroz Evroligu ima iznenađenja, tako da smo obazrivi, ali sa puno vere u sebe”, zaključio je Obradović.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

