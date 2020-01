Oblačno vreme u Zaječaru

Jutro izvan košavskog područja maglovito. Tokom dana malo do umereno oblačno i suvo, samo će se po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana. Vetar jugoistočni, slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i povremeno sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu postepeno naoblačenje.

U Zaječaru danas oblačno vreme. Jutarnja temperatura – 3, najviša dnevna 1 stepen.

U Zaječaru sutra oblačno vreme. Jutarnja temperatura – 3, a najviša dnevna 2 stepena.

U nedelju, 19. januara, umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo ponegde na zapadu i jugu provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren jugoistočni, u skretanju na severozapadni.Najniža temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od 1 do 4 stepena. Narednih dana pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme.