Oblačan početak nedelje, u Zaječaru maksimalno 14 stepeni

Ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, a uveče i tokom noći ka utorku prolazno naoblačenje na severu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8 °C, a najviša dnevna od 13 do 18 °C.

U Zaječaru tokom celog dana delimično do pretežno oblačno. Minimalna temperatura 5, maksimalna do 14 stepeni. Vetar slab, do 10 km/h.

Narednih dana takođe oblačno, uz postepen pad temperature. Krajem nedelje maksimalna dnevna temperatura tek oko 7 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavak relativno povoljne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim bolesnicima, kao i asmatičarima tokom jutra. Moguće meteoropatske reakcije su neraspoloženje i glavobolja. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.