Oblačan dan u Zaječaru, maksimalno 7 stepeni

Hladnije. Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, sa slabim padavinama: u nižim predelima mešovite padavine kiša, susnežica i ponegde i kratkotrajan sneg, na planinama sneg. Pre podne na krajnjem severu, a posle podne i uveče i u većini ostalih predela postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, u severnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najniža temperatura od 0 do 3 °C a najviša od 3 do 8 C.

U Zaječaru pretežno oblačno. Temperatura nešto viša nego prethodnih dana, maksimalno do 7 stepeni. Vetar slab do umeren, najviše do 14 km/h.

Sutra slično vreme.

Biometeorološka prognoza

Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesne tegobe će osećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolјa, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osetlјivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.