Objavljena preliminarna rang lista u okviru Drugog javnog konkursa za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha

Objavljena je preliminarna rang lista u okviru Drugog javnog konkursa za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini, koji realizuje Grad Zaječar.

Preliminarna rang lista dostupna je na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zaječara, kao i na zvaničnom sajtu grada, na ovom linku.

Podnosilac prijave ima pravo da izjavi prigovor na doneto Rešenje Komisiji u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste. Prigovor se podnosi pisanim putem i dostavlja na adresu Trg oslobođenja br. 1, na šalteru broj 1 Gradskog informativno-uslužnog centra.

Iz Komisije za realizaciju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Zaječara podsećaju da će, nakon razmatranja eventualnih prigovora, biti objavljena konačna rang lista, nakon čega će se pristupiti zaključivanju ugovora o sufinansiranju nabavke ložnih uređaja sa građanima.

Tek nakon zaključenja ugovora, građani mogu pristupiti nabavci novih ložnih uređaja, i to isključivo u skladu sa podacima iz prijave.

Zajecaronline/Zajecar.info

