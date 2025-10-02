Obeležen Međunarodni dan starijih osoba u Zaječaru

Međunarodni dan starijih osoba, koji se širom sveta obeležava 1. oktobra, ove godine nosi slogan: „Starije osobe – pokretači lokalnih i globalnih akcija: Naše težnje, naše blagostanje i naša prava.“

Crveni krst Zaječar, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje “Timok” Zaječar, obeležio je ovaj značajan dan kroz niz aktivnosti posvećenih našim najstarijim sugrađanima.

Gosti događaja bili su članovi kluba “Zlatna jesen”, koji su ovom prilikom imali priliku da provere svoje zdravstveno stanje, razgovaraju sa lekarom i dobiju odgovore na mnoga pitanja.