Obeležen Međunarodni dan starijih osoba u Zaječaru
Međunarodni dan starijih osoba, koji se širom sveta obeležava 1. oktobra, ove godine nosi slogan: „Starije osobe – pokretači lokalnih i globalnih akcija: Naše težnje, naše blagostanje i naša prava.“
Crveni krst Zaječar, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje “Timok” Zaječar, obeležio je ovaj značajan dan kroz niz aktivnosti posvećenih našim najstarijim sugrađanima.
Gosti događaja bili su članovi kluba “Zlatna jesen”, koji su ovom prilikom imali priliku da provere svoje zdravstveno stanje, razgovaraju sa lekarom i dobiju odgovore na mnoga pitanja.
foto: facebook/Crveni krst Zaječar
Nakon zdravstvenih provera usledilo je druženje starijih gostiju sa mladim volonterima.
Kroz iskren i srdačan razgovor, razmenjivane su informacije, iskustva i saveti.
Stariji su se upoznali sa nekim savremenim tehnologijama koje im mogu olakšati svakodnevni život, dok su mladi sa pažnjom slušali mudre savete i životna iskustva svojih starijih sugrađana.
Ovaj susret još jednom je potvrdio koliko su međugeneracijska solidarnost, poštovanje i razumevanje važni za zdravu i povezanu zajednicu.
Zajecaronline/fb/Crveni krst Zaječar/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
foto: plakat
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar