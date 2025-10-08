Obeležen Dan oslobođenja Zaječara u drugom svetskom ratu

Danas je u salonu Gradske uprave u Zaječaru upriličen prijem za delegaciju Ambasade Ruske Federacije u Srbiji i delegaciju SUBNOR-a.

Predsednik Skupštine grada Zaječara Stefan Zankov je građanima čestitao Dan oslobođenja u drugom svetskom ratu .

”Na današnji dan i Zaječar je kao i mnogi drugi u tom vremenu pobedio fašizam. Naravno to nismo mogli sami , to smo uradili sa Crvenom armijom. Oslobodioci Zaječara su bili vojnici Crvene armije i partizanske jedinice. Velike su bile žrtve ovih armija. Današnji dan je potrebno obeležavati istrajno i zbog sećanja na te slavne vojnike koji su se ovde borili, posebno na one koji su položili svoje živote prilikom tih borbi”, izjavio je Zankov.

”Veliko mi je zadovoljstvo što i danas ovaj praznik naš obeležavamo zajedno sa našim ruskim prijateljima iz ambasade. Velika zahvalnost za sve što su njihovi preci dali našem gradu. Posebno je važno na današnji dan poslati određene poruke. Vidite kakva je situacija u svetu , posebno u evropi . Najvažnije su poruke slobode, i nezavisnosti . Ovo je važno zato što se nadvila opasnost i revizije, istorije a samim tim odmah se otvara i mogućnost određenog ponavljanja nekih istorijskih događaja koji nam nisu ostali u lepom sećanju. Neka je večna slava herojima oslobodiocima našeg grada’‘, naglasio je Predsednik Skupštine grada Zaječara.

Nikolaj Pomilujko viši savetnik za ekonomska pitanja Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje obeležavanju Dana oslobođenja Zaječara .

”Na ovaj dan sećamo se koliko ljudi našeg naroda je poginulo u toj borbi, koliko ih je bilo mučeno, streljano, uništeno, od fašističkih predstavnika . Želim da izrazim veliku zahvalnost gradskim i opštinskim vlastima , SUBNOR-u ,predstavnicima vojske Srbije, za očuvanje i brigu o spomenicima žrtvama fašističkog terora. Zahvalio bih i aktivistima i građanima Srbije za sećanje na sve te događaje ”, istakao je Pomilujko.

Ceremonija obeleževanja Dana oslobođenja Zaječara u Drugom svetskom ratu, nakon prijema u Gradskoj upravi, nastavljena je polaganjem venaca na spomen obeležje „Kosturnica“, čemu je

prethodilo intoniranje himne Republike Srbije i Ruske federacije.

