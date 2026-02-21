OBEĆANJE ISPUNJENO! Predsednik Vučić danas obilazi obnovljeni Dom u Rgotini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će obići obnovljeni Dom u Rgotini.
On je to narodu obećao pre godinu dana i obećanje je ispunjeno.
Predsednik Vučić danas obilazi obnovljeni Dom u Rgotini
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Boru da će taj grad do 2030. godine dobiti novu bolnicu, ističući da je projekat već uvršten u zvanične planove. Kako je naveo, početak radova mogao bi da se očekuje na proleće naredne godine.
Prema njegovim rečima, nova zdravstvena ustanova prostiraće se na 32.000 kvadratnih metara, dok je ukupna vrednost investicije procenjena na 100 miliona evra. Realizacija ovog projekta, kako je istakao, predstavljaće značajan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite za građane Bora i okoline.
