DIZEL I BENZIN POJEFTINILI! Ovo su nove cene goriva

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 192 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinara.

Nove cene goriva biće na snazi do sledećeg petka 18. aprila do 15 časova.

Raste cena nafte u svetu

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla na 60,649 dolara, a cena nafte Brent na 63,863 dolara.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je nedavno da promena cene nafte neće uticati na današnju cenu goriva, i da treba sačekati na uticaj ove reakcije.

“Promena cene sirove nafte svakako neće uticati na cenu goriva danas, ali i u nekom narednom periodu ćemo videti. Zapravo u formuli za izračunavanje te cene, pošto država određuje maksimalno dozvoljenu cenu derivata nafte, uvrštavaju se petodnevne kotacije benzina i dizela, ne sirove nafte. Tako da to treba sačekati na uticaj ove reakcije“, rekao je Mićović.

Cene sirove nafte dve nedelje su beležile rast, pa se desio obrt kada je cena barela pala ispod 70 dolara.

