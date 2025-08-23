NOVA ODLUKA STUPA NA SNAGU U PONEDELJAK! Saopštenje Narodne banke Srbije

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,1700 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,9 odsto i iznosi 100,2395 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 4,9 odsto, a od početka godine za 12,2 odsto.

