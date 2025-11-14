NOVA FUNKCIJA NA VIBERU: Veštačka inteligencija igra veliku ulogu!
Aplikacija viber pokreće funkciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji koja rezimira sadržaj veb-stranice direktno u prepiskama, a korisnici će moći odmah da se upoznaju sa glavnim temama iz članaka ili veb-stranica bez napuštanja tekuće komunikacije.
Uz AI rezime linkova, korisnicima su dostupni koncizni pregledi deljenog sadržaja direktno u Viberu – bilo da je reč o dugačkom tekstu, blogu, postu ili izveštaju, saopštio je Rakuten Viber.
NOVA FUNKCIJA NA VIBERU: Veštačka inteligencija igra veliku ulogu!
Funkcija takođe uključuje automatski prevod, što znači da, ako je jezik aplikacije Vibera podešen na srpski, a link je na engleskom jeziku, rezime će biti prikazan na srpskom.
Kako je saopšteno, nova funkcija je besplatna za sve korisnike Vibera u svim prepiskama – u grupama, zajednicama, kanalima i razgovorima jedan-na-jedan.
Tehnologija AI rezimea obrađuje isključivo internet link, a nikada privatne poruke korisnika, navodi Rakuten Viber.
Sve privatne prepiske na Viberu zaštićene su potpunom enkripcijom s-kraja-na-kraj.
Generisani rezime vidljiv je samo korisniku koji ga aktivira i ne prikazuje se drugim učesnicima u prepisci.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar