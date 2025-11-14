NOVA FUNKCIJA NA VIBERU: Veštačka inteligencija igra veliku ulogu!

Aplikacija viber pokreće funkciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji koja rezimira sadržaj veb-stranice direktno u prepiskama, a korisnici će moći odmah da se upoznaju sa glavnim temama iz članaka ili veb-stranica bez napuštanja tekuće komunikacije.

Uz AI rezime linkova, korisnicima su dostupni koncizni pregledi deljenog sadržaja direktno u Viberu – bilo da je reč o dugačkom tekstu, blogu, postu ili izveštaju, saopštio je Rakuten Viber.

Funkcija takođe uključuje automatski prevod, što znači da, ako je jezik aplikacije Vibera podešen na srpski, a link je na engleskom jeziku, rezime će biti prikazan na srpskom.

Kako je saopšteno, nova funkcija je besplatna za sve korisnike Vibera u svim prepiskama – u grupama, zajednicama, kanalima i razgovorima jedan-na-jedan.

Tehnologija AI rezimea obrađuje isključivo internet link, a nikada privatne poruke korisnika, navodi Rakuten Viber.

Sve privatne prepiske na Viberu zaštićene su potpunom enkripcijom s-kraja-na-kraj.

Generisani rezime vidljiv je samo korisniku koji ga aktivira i ne prikazuje se drugim učesnicima u prepisci.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

