NIKAKO IH NE ZALIVAJTE ČESMOVAČOM: Ovim sobnim biljkama to jako škodi!

Voda iz slavine često sadrži hlor i fluor, koji nekim biljkama mogu smetati i dugoročno narušiti njihov izgled. Kod osetljivijih vrsta može obojiti listove u braon, osušiti ivice i usporiti rast. Ako želite da vaše biljke budu zdrave i dekorativne, za ove vrste je bolje koristiti kišnicu, destilovanu ili filtriranu vodu.

Mirni ljiljan

Poznat po elegantnim belim cvetovima i sjajnim zelenim listovima, mirni ljiljan je vrlo osetljiv na hemikalije iz vode iz slavine. Hlor stvara braon vrhove listova, što narušava njegov uredan izgled.

Kalateja

Kalateje osvajaju šarenilom i upečatljivim listovima, ali spadaju među najzahtevnije sobne biljke. Najbolje uspevaju uz destilovanu vodu ili kišnicu, u prostorima sa višom vlagom. Ako primetite da listovi gube boju ili se uvijaju, to je znak da nešto u nezi, uključujući vodu, ne odgovara biljci.

Zlatni puzavac

Iako je jedna od najotpornijih sobnih biljaka, zlatni puzavac može reagovati na vodu iz slavine sa viškom hlora. Dugoročno, to se vidi kroz sušenje vrhova listova. Rešenje je da vodu ostavite da odstoji nekoliko sati ili koristite filtriranu vodu. Biljka će vam uzvratiti brzim rastom i bujnim zelenim listovima.

Zmajevac (Dracena)

Određene vrste dracena, posebno one sa dugim i uskim listovima, često dobijaju braon vrhove i ivice kada se zalivaju vodom iz slavine. Osim kvalitetne vode, dracenama odgovara umereno zalivanje i svetlo mesto bez direktnog sunca. Redovno uklanjanje suvih listova pomaže biljci da izgleda uredno i zdravo.

Maranta

Maranta je bliska rođakinja kalateje. Fluor iz slavinske vode može izazvati mrlje i sušenje ivica njenih dekorativnih listova. Najbolje uspeva uz meku vodu i dovoljno vlage u prostoru. Zanimljivo je da maranta naveče podiže listove, zbog čega je poznata i kao „biljka koja se moli“.

Zajecaronline.com/ Najzena.alo.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!