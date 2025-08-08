Desert Izdvajamo Recept Vesti

NIKAD KREMASTIJI KOLAČ SA BANANAMA

08.08.2025.
foto:pinterest

Potrebno je:

  • 150 g brašna
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • 2 kašike kakaoa
  • 1/2 kašičice sode bikarbone
  • 60 g šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 100 ml ulja
  • 100 ml mleka
  • 100 ml gustog jogurta
  • 100 g kisele pavlake
  • 2 kašike ruma
  • prstohvat soli

Za fil:

  • 900 ml mleka
  • 150 g šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 2 pudinga od vanile
  • 4 kašike gustina
  • 100 g putera
  • 3 manje banane
  • 500 ml slatke pavlake
  • kremfiks
  • 2 kesice želatina
  • 2 kašičice arome vanile
  • 100 g čokolade za kuvanje

Dodatno:

  • 4 kašike mleka
  • banana

Priprema:

U jednoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i sodu bikarbonu, a u drugoj umutite ostale sastojke za koru. Kad se povežu, ubacite smesu s brašnom i lagano varjačom promešajte pa sipajte u pleh i pecite oko 15 minuta na 200 stepeni. Od 900 ml mleka odvojte 150 ml i u tome rastopite puding, gustin, šećer i vanilin šećer. Ostatak mleka zagrejte do ključanja, sklonite s vatre i dodajte mu smesu pudinga i šećera. Vratite na ringlu i kuvajte dok se ne zgusne. Kad se puding ohladi, dodajte mu puter i dobro izmiksajte. U drugoj posudi umutite slatku pavlaku sa kremfiksom i dodajte banane koje ste izgnječili. Pavlaku ubacite u puding, sjedinite i dodajte želatin i aromu vanile. Na kraju ubacite komadiće čokolade. Smesu izlijte na koru koju ste natopili mlekom i ostavite da se hladi.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

