NIKAD KREMASTIJI KOLAČ SA BANANAMA
Potrebno je:
- 150 g brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 2 kašike kakaoa
- 1/2 kašičice sode bikarbone
- 60 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 100 ml ulja
- 100 ml mleka
- 100 ml gustog jogurta
- 100 g kisele pavlake
- 2 kašike ruma
- prstohvat soli
Za fil:
- 900 ml mleka
- 150 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 2 pudinga od vanile
- 4 kašike gustina
- 100 g putera
- 3 manje banane
- 500 ml slatke pavlake
- kremfiks
- 2 kesice želatina
- 2 kašičice arome vanile
- 100 g čokolade za kuvanje
Dodatno:
- 4 kašike mleka
- banana
Priprema:
U jednoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i sodu bikarbonu, a u drugoj umutite ostale sastojke za koru. Kad se povežu, ubacite smesu s brašnom i lagano varjačom promešajte pa sipajte u pleh i pecite oko 15 minuta na 200 stepeni. Od 900 ml mleka odvojte 150 ml i u tome rastopite puding, gustin, šećer i vanilin šećer. Ostatak mleka zagrejte do ključanja, sklonite s vatre i dodajte mu smesu pudinga i šećera. Vratite na ringlu i kuvajte dok se ne zgusne. Kad se puding ohladi, dodajte mu puter i dobro izmiksajte. U drugoj posudi umutite slatku pavlaku sa kremfiksom i dodajte banane koje ste izgnječili. Pavlaku ubacite u puding, sjedinite i dodajte želatin i aromu vanile. Na kraju ubacite komadiće čokolade. Smesu izlijte na koru koju ste natopili mlekom i ostavite da se hladi.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar