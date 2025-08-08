NIKAD KREMASTIJI KOLAČ SA BANANAMA

Potrebno je:

150 g brašna

1/2 kesice praška za pecivo

2 kašike kakaoa

1/2 kašičice sode bikarbone

60 g šećera

1 kesica vanilin šećera

100 ml ulja

100 ml mleka

100 ml gustog jogurta

100 g kisele pavlake

2 kašike ruma

prstohvat soli

Za fil:

900 ml mleka

150 g šećera

1 kesica vanilin šećera

2 pudinga od vanile

4 kašike gustina

100 g putera

3 manje banane

500 ml slatke pavlake

kremfiks

2 kesice želatina

2 kašičice arome vanile

100 g čokolade za kuvanje

Dodatno:

4 kašike mleka

banana

Priprema:

U jednoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i sodu bikarbonu, a u drugoj umutite ostale sastojke za koru. Kad se povežu, ubacite smesu s brašnom i lagano varjačom promešajte pa sipajte u pleh i pecite oko 15 minuta na 200 stepeni. Od 900 ml mleka odvojte 150 ml i u tome rastopite puding, gustin, šećer i vanilin šećer. Ostatak mleka zagrejte do ključanja, sklonite s vatre i dodajte mu smesu pudinga i šećera. Vratite na ringlu i kuvajte dok se ne zgusne. Kad se puding ohladi, dodajte mu puter i dobro izmiksajte. U drugoj posudi umutite slatku pavlaku sa kremfiksom i dodajte banane koje ste izgnječili. Pavlaku ubacite u puding, sjedinite i dodajte želatin i aromu vanile. Na kraju ubacite komadiće čokolade. Smesu izlijte na koru koju ste natopili mlekom i ostavite da se hladi.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

