Ničić: Uskoro tender za održavanje mosta u Kotlujevcu

Novi most u Kotlujevcu otvoren je 28. juna 2015. godine i izrađen je, navodno, po tada najnovijoj tehnologiji, odnosno bez stubova u vodi, dužine 68 metara sa obalnim pilonima visine 6,4 metra. Na mostu je kolovoz širok sedam metara, a napravljene su i dve pešačke staze.

Međutim, kako je most napravljen od prenapregnutog betona, prema rečima gradonačelnika Zaječara Boška Ničića svih ovih godina bilo je neophodno održavanje, odnosno zatezanje posebnim utegama, a to ovde nema ko da radi.

„Od 1. januara 2020. godine biće raspisan tender, kako bi prnašli neku stručnu firmu koja će pozabaviti održavanjem mosta. To što se stvorio razmak se rešava utegama, a to u Zaječaru i Timočkoj krajini nema ko da radi. Ja sam kao laik razmišljao da se ovaj razmak izasvaltira, ali je to zabranjeno i ne sme da se radi jer na tim mestima most ,,radi“ i nikako asfaltom ne sme da se to zatvori.To mora da uradi stručan tim ljudi i to je jedini razlog zbog čega ne diramo most“, rekao je gradonačelnik Zaječara gostujući u emisiji na Magnum radiju.