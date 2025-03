NI MARAKANA NI HUMSKA! Evo gde će se igrati FINALE Kupa Srbije! Spektakl u NAJAVI!

Finale Kupa Srbije u fudbalu ove godine će najverovatnije biti odigrano u Zaječaru!

Kako saznaje Sport.org.rs, zvaničan predlog nalazi se u proceduri i trebalo bi da bude usvojen na narednoj sednici jednog od organa izvršne vlasti srpske kuće fudbala.

Finale bi trebalo da bude odigrano 22. maja.

Podsetimo, prošlogodišnje finale bilo je odigrano na Lagatoru u Loznici, a trofej je osvojila Crvena zvezda, koja je savladala Vojvodinu sa 2:1.

NI MARAKANA NI HUMSKA!

Četvrtfinalni mečevi Kupa Srbije igra se 4. aprila, a pobednici će proći u polufinale.

Zanimljivo, da će se u reprizi prvenstvenog meča, koji je odigran u subotu, sastati ponovo Partizan i TSC iz Bačke Topole. U šampionatu Superlige nije bilo golova u Humskoj. PAROVI ČETVRTFINALA (4. aprtil): Radnički Niš – Vojvodina 16.00 Napredak – IMT 16.30 Partizan – TSC 17.30 Crvena zvezda – Novi Pazar 19.00

Hypetv.rs/B.S./

