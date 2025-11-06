NEZAUSTAVLJIVI JOKIĆ Denver pobedio Majami

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su ekipu Majami hita rezultatom 122:112 na svom terenu u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je peti tripl-dabl u sezoni u pobedi svog tima.

On je meč završio sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija.

U timu Denvera istakli su se još Aron Gordon sa 24 poena, Tim Hardavej junior sa 18 i Džamal Mari sa 14 postignutih poena.

U ekipi Majamija najbolji je bio Norman Pauel sa 23 poena, a srpski reprezentativac Nikola Jović meč je završio sa pet poena, tri skoka i tri asistencije.

Denver sledeći meč igra sa ekipom Golden stejta, a Majami hit očekuje duel sa Šarlot hornetsima.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.