NEODOLJIVI SUSAM ŠTAPIĆI SA SIROM

Sastojci:

300 g brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

100 ml ulja

150 ml jogurta

1 jaje

susam za posipanje

sir

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno, so i prašak za pecivo. U drugoj posudi umutite pola jajeta pa dodajte ulje i jogurt. Umesite glatko testo, pa dodajte sir.U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Umutite pola jajeta, pa dodajte ulje i jogurt. Zamesite glatko testo. Ako želite, dodajte izgnječen sir ili lan. Oklagijom razvucite testo na debljinu oko 5-6 mm, pa isečite na štapiće. Zatim ih premažite ostatkom umućenog jajeta i obilno pospite susamom. Pecite štapiće oko 12 do 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

