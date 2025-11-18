NEODOLJIVI SUSAM ŠTAPIĆI SA SIROM
Sastojci:
- 300 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 100 ml ulja
- 150 ml jogurta
- 1 jaje
- susam za posipanje
- sir
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno, so i prašak za pecivo. U drugoj posudi umutite pola jajeta pa dodajte ulje i jogurt. Umesite glatko testo, pa dodajte sir.U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Umutite pola jajeta, pa dodajte ulje i jogurt. Zamesite glatko testo. Ako želite, dodajte izgnječen sir ili lan. Oklagijom razvucite testo na debljinu oko 5-6 mm, pa isečite na štapiće. Zatim ih premažite ostatkom umućenog jajeta i obilno pospite susamom. Pecite štapiće oko 12 do 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
