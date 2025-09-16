NEODOLJIVI KEKSIĆI SA CIMETOM

Potrebno je:

250 g brašna + 1 kašičica praška za pecivo

120 g šećera u prahu

1 kesica cimeta

100 g margarina

1 jaje

Za dekoraciju:

pola šoljice šećera u prahu

1,5-2 kašike mleka

cimet

Priprema:

Rernu zagrejte na 160 stepeni. Pomešajte brašno, prašak za pecivo, prah šećer i cimet pa dodajte puter naseckan na listiće. Onda dodajte jaje pa zamesite testo. Razvaljajte ga na pobrašnjenoj radnoj površini na 1 xm debljine pa kalupom vadite željeni oblik. Pecite 8 do 10 minuta, u rerni zagrejanoj na 160 stepeni. Šećer u prahu i mleko pomešajte pa nanesite na svaki keks. Na kraju, pospite keksiće cimetom.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…