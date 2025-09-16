NEODOLJIVI KEKSIĆI SA CIMETOM

Desert Izdvajamo Recept Vesti

16.09.2025.
foto:Pinterest

Potrebno je:

  • 250 g brašna + 1 kašičica praška za pecivo
  • 120 g šećera u prahu
  • 1 kesica cimeta
  • 100 g margarina
  • 1 jaje

Za dekoraciju:

  • pola šoljice šećera u prahu
  • 1,5-2 kašike mleka
  • cimet

Priprema:

Rernu zagrejte na 160 stepeni. Pomešajte brašno, prašak za pecivo, prah šećer i cimet pa dodajte puter naseckan na listiće. Onda dodajte jaje pa zamesite testo. Razvaljajte ga na pobrašnjenoj radnoj površini na 1 xm debljine pa kalupom vadite željeni oblik. Pecite 8 do 10 minuta, u rerni zagrejanoj na 160 stepeni.  Šećer u prahu i mleko pomešajte pa nanesite na svaki keks. Na kraju, pospite keksiće cimetom.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

