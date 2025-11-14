NEODOLJIVE PALAČINKE SA DŽEMOM I ORASIMA

Potrebno je:

2 jajeta

600 ml mleka

100 ml gazirane vode

200 g brašna

prstohvat soli

300 g džema po izboru

100 g mlevenih oraha

dve kašike kokosovog šećera

NEODOLJIVE PALAČINKE SA DŽEMOM I ORASIMA

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi umutite jaja, 300 ml mleka, gaziranu vodu, so i brašno. Na malo ulja u tiganju ispecite palačinke pa ih ostavite sa strane. Zatim ih nafilujte sa džemom i orasima, urolajte i poređajte u pleh obložen pek papirom. Sipajte ostatak mleka pa ih pospite sa šećerom i pustite da se natope. Pecite palačinke 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zatim pojačajte temperaturu na 200 stepeni, pa dopecite još 5-10 minuta.

Zajecaronline/Trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.