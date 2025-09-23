Desert Izdvajamo Recept Vesti

NEODOLJIVE KOKOS ŠTANGLICE

23.09.2025.
Potrebno je:

  • 100 g kokosa
  • 200 g crne čokolade
  • dve kašike meda
  • 400 g grčkog jogurta

Priprema:

Kalup obložite pek papirom. 100 g čokolade otopite na pari pa ravnomerno rasporedite po dnu kalupa. Zasebno pomešajte med, kokos i grčki jogurt, pa smesu premažite preko ohlađene čokolade. Ostatak čokolade otopite pa prelijte preko kolača. Desert ostavite par sati u zamrzivaču. Na kraju, secite na kockice željene veličine.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

