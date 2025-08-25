NEODOLJIVA PASTA 4 VRSTE SIRA

Potrebno je:

400 g pilećeg belog mesa

400 g testenine

1 glavica crvenog luka

2 čaše kisele pavlake sa 12% m. m.

po potrebi maslinovog ulja

malo bibera

malo začina za piletinu

malo začina za suvlaki

po ukusu so

2 kašike susama

1 šolja kukuruza

1 kesica piletine sa 4 vrste sira

Priprema:

Rernu zagrejte na 250 stepeni. Propržite seckan posoljen crni luk na malo maslinovog ulja. Na polovini prženja dodajte piletinu seckanu na kockice i začine. Nakon što meso pusti vodu, dodajte kukuruz i dinstajte. Zasebno skuvajte testeninu onako kako inače radite ili po uputstvu sa kesice. U jednoj posudi pomešajte kiselu pavlaku i kesicu za piletinu sa 4 vrste sira. U pleh obložen papirom za pečenje izručite oceđenu testeninu, pa dodajte pripremljenu smesu sa piletinom. Prelijte smesom sa pavlakom i dobro promešajte. Zatim pospite pečenim susamom i promešajte. Stavite pastu u rernu zagrejanu na 250 stepeni da se zapeče.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

