NEODOLJIVA PASTA 4 VRSTE SIRA

25.08.2025.
foto:pinterest

Potrebno je:

  • 400 g pilećeg belog mesa
  • 400 g testenine
  • 1 glavica crvenog luka
  • 2 čaše kisele pavlake sa 12% m. m.
  • po potrebi maslinovog ulja
  • malo bibera
  • malo začina za piletinu
  • malo začina za suvlaki
  • po ukusu so
  • 2 kašike susama
  • 1 šolja kukuruza
  • 1 kesica piletine sa 4 vrste sira

Priprema:

Rernu zagrejte na 250 stepeni. Propržite seckan posoljen crni luk na malo maslinovog ulja. Na polovini prženja dodajte piletinu seckanu na kockice i začine. Nakon što meso pusti vodu, dodajte kukuruz i dinstajte. Zasebno skuvajte testeninu onako kako inače radite ili po uputstvu sa kesice. U jednoj posudi pomešajte kiselu pavlaku i kesicu za piletinu sa 4 vrste sira. U pleh obložen papirom za pečenje izručite oceđenu testeninu, pa dodajte pripremljenu smesu sa piletinom. Prelijte smesom sa pavlakom i dobro promešajte. Zatim pospite pečenim susamom i promešajte. Stavite pastu u rernu zagrejanu na 250 stepeni da se zapeče.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

