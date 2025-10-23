Desert Izdvajamo Recept Vesti

NEODOLJIVA LISNATA PITA SA VIŠNJAMA I PAVLAKOM

23.10.2025.
foto: Pinterest

NEODOLJIVA LISNATA PITA SA VIŠNJAMA I PAVLAKOM

Potrebno je:

  • 400 g lisnatog testa
  • 90 g pavlake
  • 15 g cimeta
  • 300 g smrznutih bobica (višnje, maline ili borovnice)
  • 1 kašika meda
  • 35 g kukuruznog skroba
  • 30 g putera

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Otopite puter u šerpi pa dodajte smrznute bobice i med i kuvajte na srednjoj vatri. Onda umešajte kukuruzni skrob razmućen u malo vode i kuvajte, sve dok se ne zgusne. Potom pustite da se prohladi. Na pobrašnjenoj površini razvucite lisnato testo pa ga isecite na 2 dela. Pavlakom premažite jedan deo pa pospite cimetom i rasporedite prohlađeni fil. Preko stavite drugi deo lisnatog testa. Viljuškom blago pritisnite krajeve da se zatvore. Zatim premažite  pitu puterom. Pecite oko 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar