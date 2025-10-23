NEODOLJIVA LISNATA PITA SA VIŠNJAMA I PAVLAKOM

Potrebno je:

400 g lisnatog testa

90 g pavlake

15 g cimeta

300 g smrznutih bobica (višnje, maline ili borovnice)

1 kašika meda

35 g kukuruznog skroba

30 g putera

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Otopite puter u šerpi pa dodajte smrznute bobice i med i kuvajte na srednjoj vatri. Onda umešajte kukuruzni skrob razmućen u malo vode i kuvajte, sve dok se ne zgusne. Potom pustite da se prohladi. Na pobrašnjenoj površini razvucite lisnato testo pa ga isecite na 2 dela. Pavlakom premažite jedan deo pa pospite cimetom i rasporedite prohlađeni fil. Preko stavite drugi deo lisnatog testa. Viljuškom blago pritisnite krajeve da se zatvore. Zatim premažite pitu puterom. Pecite oko 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

