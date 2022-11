U sredu 23. novembra zbog radova na mreži bez napajanja električnom energijom ostaće nekoliko zaječarskih sela.

Od 8 do 10 sati bez struje:

Selačka,

Mali Izvor,

Zmijanac,

Borovac,

Vrbica,

Stubal,

Marinovac.

Takođe, od 9 do 11 sati doći će do povremenih isključenja u ulici Nikole Pašića od br.121 do br.155.