Negotin: Održani preventivni pregledi u okviru “Karavana zdravlja”

U okviru projekta Ministarstva zdravlja “Karavan zdravlja”, koji za cilj ima prevenciju kardiovaskularnih bolesti, danas su u Negotinu održani preventivni pregledi.

Održavanje preventivnih pregleda ispratio je u Negotinu pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić, koji je tom prilikom još jednom naglasio značaj pregleda, jer kako je rekao, upravo oni spasavaju život.

“Upravo zato je neophodno da svi građani Negotina stariji od 18 godina dođu na preventivne preglede. Mi smo sa direktorom bolnice stalno u kontaktu i insistiramo na tome da se obuhvati što veći broj kako mi to zovemo – radno sposobnog stanovništva, jer penzioneri jako brinu o svom zdravlju i procenat njihovih preventivnih pregleda je visok, zato želimo da se mladi u što većem broju odazovu”, poručio je dr Tasić.

Inače, “Karavan zdravlja” upravo je put po Srbiji krenuo iz Negotina, gde su 15. novembra prošle godine održane prve edukativne tribine u okviru ovog projekta.

“Karavan zdravlja”

“Karavan zdravlja” se sastoji iz edukativnih tribina tokom kojih građani razgovaraju o kardiovaskularnim rizicima sa dr Tasićem, dr Snežanom Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, ali i lekarima iz svojih gradova, dok drugi deo ovog projekta obuvata održavanje preventivnih pregleda tokom kojih se otkrivaju faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

Kardiovaskularne bolesti u Srbiji odnose najviše života, a svaki drugi građanin naše zemlje premine upravo od posledica bolesti srca i krvnih sudova.

“Karavan zdravlja” do sada je obišao oko 50 gradova i opština u Srbiji, a cilj je doći do svih građana naše zemlje, kako bi se poražavajuća statistika smanjila.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

