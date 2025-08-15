Negotin najavljuje bogat program narednih dana!

Turistička organizacija opštine Negotin i Narodna biblioteka „Dositej Novaković“ pripremili su raznovrstan program za predstojeće dane.

U subotu, 16. avgusta, od 18 sati na Kusjaku biće organizovan doček međunarodne TID regate.

Dan kasnije, u nedelju 17. avgusta, zainteresovani će moći da posete Mokranjske stene uz besplatan prevoz. Polazak je u 10 sati ispred Pedagoške akademije, a obilazak traje do 15 sati.

U sredu, 20. avgusta, od 9.30 sati u Gradskom parku biće održana radionica za decu „U svetu insekata“, u organizaciji Narodne biblioteke „Dositej Novaković“.

Zajecaronline.com/negotin.rs/N.B.

