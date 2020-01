Danas je Međunarodni dan zagrljaja

Koliko puta dnevno zagrlite dragu vam osobu? Počnite to raditi malo češće. Danas zaglite nekog, zagrljaj otklanja depresiju, loše raspoloženje i čini vas srećnijim. Ne štedite na zagljajima, oni su besplatni…

Stručnjaci tvrde kako nam pet do šest zagrljaja dnevno može učiniti život dužim i lepšim. Osim stručnjaka, zaključio je to i jedan američki sveštenik Kevin Zaborney koji je 1986. godine današnji dan proglasio Međunarodnim danom zagrljaja. Zagrljaj je često bio i predmet naučnih istraživanja, koje je vodio dr.sc.Jay Gordon. Istraživanja su pokazala da od grljenja zavisi i naša inteligencija, pa se veruje da će ona deca koju više grle biti inteligentnija od one koju su roditelji manje grlili.

Kažu:

4 zagrljaja su potrebna za preživljavanje

8 za održavanje

12 za napredovanje.

Bonton grljenja

Poštuj prostor oko druge osobe Zatraži dopuštenje prije nego što je zagrliš Zagrljaj je nežan i topao, nije vojni manevar

Danas zaglite nekog, zagrljaj otklanja depresiju, loše raspoloženje i čini vas srećnijim. Ne štedite na zagrljajima, oni su besplatni…