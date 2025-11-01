Nastavlja se Superliga Srbije, prva utakmica danas od 16 časova

Utakmicama 14. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda dočekaće Radnik iz Surdulice, dok će Partizan gostovati Čukaričkom.

Prva utakmica 14. kola igraće se danas od 16 časova, kada će Javor u Ivanjici dočekati Spartak iz Subotice, dok će dva sata kasnije Čukarički ugostiti Partizan.

Fudbaleri TSC-a dočekaće sutra od 16 časova Napredak, a u isto vreme igraće Novi Pazar i Železničar iz Pančeva.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

