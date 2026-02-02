NASTAVLJA SE HLADNO VREME: Sutra u Zaječaru oblačno i suvo

Nakon hladnog jutra uz slab, ponegde i umeren mraz, sutra će u toku dana u većem delu Srbije biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali toplije vreme, a samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme (ledeni dan), navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni.

Jutarnja temperatura će biti od -7 do -2 stepena, a najviša dnevna u većini mesta od 4 do 10 stepeni, a samo na istoku hladnije oko -5.

Sutra u Zaječaru oblačno i suvo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura -3° C, maksimalna dnevna 0° C.

Idućih sedam dana u Srbiji se može očekivati toplije vreme.

U sredu i četvrtak ujutru biće umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a zatim u četvrtak tokom dana očekuje se uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje.

U košavskom području do četvrtka će biti vetrovito sa košavom koja će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

Do kraja perioda zadržaće se toplo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom, a početkom sledeće sedmice očekuje se i ponovo pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Zajecaronline.com/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

