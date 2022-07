NAŠA MLADA TENISERKA POSTALA ŠAMPIONKA EVROPE: Mia Ristić nosi zlato u svoj Bor!

Zlatna devojka Srbije, zlatna devojka Evrope, 16 – godišnja Mia Ristić!

Pobedničko postolje Pojedinačnog prvenstva Evrope u konkurenciji do 16. godina koje je održano u češkom Prerovu briljatnim pobedama, bez izgubljenog seta, apsolutnom dominacijom pripalo je hrabroj i srčanoj teniserki koja dolazi iz Bora i koja je dokazala koji putem idu i gde stižu borci.

Nakon osvajanja pregršt takmičenja, što na domaćoj, što na međunarodnoj sceni (osvojila je naslov šampiona Srbije u konkurencijama do 10, 12, 14, 16 igrala za reprezentaciju u juniorskim kategorijama), tako i na međunarodnim turnirima (odigrala devet ITF turnira za juniorke, osvojila šest), sada je stala i na krov Evrope. Do zlatne medalje koju je Mia iskovala za Srbiju stigla je nanizavši šest pobeda bez izgubljenog seta, od toga čak četiri rezultatom 6:1, 6:1, među kojima i samo finale u kome je deklasirala reprezentativku Španije Martu Soriano Santijago. Orilo se „Bože pravde“ u češkom Prerovu uz suze radosnice naše zlatne Mie Ristić.

Od kako je kročila na teniske terene, sa ciljem da bude najbolja na svetu, gledajući put kojim korača njen idol Novak Đoković, srpska i evropska šampionka ređala je pobedu za pobedom, pehar za peharom. Njena kolekcija sada broji preko 100 trofeja, među kojima je i onaj za treće mesto na svetu – Smrkiva Boul koji je osvojila sa samo devet godina u konkurenciji do 10, juniorski J2 trofej koji je osvojila 2022. u Vilahu, sada i zlatna medalja Starog kontinenta u konkurenciji do 16 godina.

“Na evropsko prvenstvo u Prerov otišla sam sa vizijom i zadatkom da se vratim kući okićena zlatom. Već nakon prvog meča znala sam da sam na tom putu i da mogu do cilja koji sam sebi zacrtala. Iz meča u meč bila sam sve jača, motivisanija, nadahnutija, posebno u finalu gde protivnici nisam dala da diše. Agresivnom igrom, maksimalnom koncentracijom i inspiracijom da Srbiji donesem zlato išla sam iz gema u gem do potpunog trijumfa. Presrećna sam, srce mi je puno, donosim zlato u moju Srbiju, moj Bor. Nikada neću zaboraviti ovaj trenutak i intoniranje naše himne, verujem da ću isto učiniti i doživeti i na Rolan Garosu kao što su to učinili Novak i Ana !“, u jednom dahu rekla je evropska šampionka Mia Ristić.