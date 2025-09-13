NAROD JE POBEDIO! SRBIJA JE POBEDILA! Oglasio se Vučić!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sa snažnom porukom.
Nakon održanih građanskih skupova protiv blokada, predsednik Vučić objavio je na svom Instagram nalogu “avucic” snažnu poruku:
– Narod je pobedio! Srbija je pobedila!
– Mi moramo da se izborimo za svoju zemlju, niko drugi se u naše ime neće izboriti. Ništa se ne desava samo od sebe. Kada imamo probem, onda svi moramo da se angažujemo i borimo za svoju zemlju, da bismo imali veće plate i penzije, da bismo živeli bolje i da bismo zaustavili pokušaj razranja i daljeg propadanja Srbije – rekao je Vučić.
View this post on Instagram
Podsetimo, skupovi građana protiv blokada održani su se danas, 13. septembra u više od 140 gradova i opština u Srbiji sa početkom u 18.30 časova. Preme procenama MUP-a na skupovima je bilo pristno više od 144.000 građana.
Zajecaronline/Alo/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar