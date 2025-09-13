NAROD JE POBEDIO! SRBIJA JE POBEDILA! Oglasio se Vučić!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sa snažnom porukom.

– Mi moramo da se izborimo za svoju zemlju, niko drugi se u naše ime neće izboriti. Ništa se ne desava samo od sebe. Kada imamo probem, onda svi moramo da se angažujemo i borimo za svoju zemlju, da bismo imali veće plate i penzije, da bismo živeli bolje i da bismo zaustavili pokušaj razranja i daljeg propadanja Srbije – rekao je Vučić.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Podsetimo, skupovi građana protiv blokada održani su se danas, 13. septembra u više od 140 gradova i opština u Srbiji sa početkom u 18.30 časova. Preme procenama MUP-a na skupovima je bilo pristno više od 144.000 građana.

Zajecaronline/Alo/I.R.