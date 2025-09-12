Najzdravija jeftina namirnica: jača imunitet, čuva mozak i leči umor

Juneća ili goveđa džigerica je prava nutritivna bomba, a pored toga i veoma pristupačna – kilogram košta manje od 100 dinara.

Bogata je vitaminima (A, D, B6, B12), mineralima (gvožđe, bakar, cink, selen, fosfor, kalijum) i proteinima, što je čini izuzetno zdravom namirnicom sa dugom tradicijom.

Najzdravija jeftina namirnica!

Redovno konzumiranje džigerice pomaže u borbi protiv umora, jača imunitet, podržava proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, te poboljšava kognitivne funkcije i zdravlje mozga.

Folati iz džigerice su posebno korisni za trudnice, dok vitamin A pomaže vidu, kostima i rastu ćelija.

Priprema je jednostavna: džigericu nasecite na tanke šnicle, lagano posolite, uvaljajte u brašno i pržite na masti po tri-četiri minuta sa svake strane. Može se služiti uz pire krompir i salatu.

Iako je veoma zdrava, treba je jesti umerenо zbog visokog sadržaja vitamina A i holesterola, a osobe sa zdravstvenim problemima treba da se posavetuju sa lekarom. Za one koji ne vole iznutrice, dostupne su i kapsule sa koncentrisanom jetrom.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

