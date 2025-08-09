Izdvajamo Recept Vesti

NAJSOČNIJE AMERIČKE PALAČINKE

09.08.2025.
foto:Pixabay

Potrebno je:

  • 1,5 čaša brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • pola male kašičice soli
  • 1 vanilin šećer
  • 2 kašike kristal-šećera
  • 1 čaša bademovog mleka
  • pola čaše vode
  • 3 kašike ulja

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer, so, vanilin šećer. Sipajte biljno mleko, vodu i ulje, pa sve zajedno promešajte varjačom. Sipajte po malo smese na tiganj sa zagrejanim uljem. Pecite palačinke oko 2 minuta sa svake strane. Na kraju prelijte medom ili seckanim voćem.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

