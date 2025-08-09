NAJSOČNIJE AMERIČKE PALAČINKE

Potrebno je:

1,5 čaša brašna

1 prašak za pecivo

pola male kašičice soli

1 vanilin šećer

2 kašike kristal-šećera

1 čaša bademovog mleka

pola čaše vode

3 kašike ulja

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer, so, vanilin šećer. Sipajte biljno mleko, vodu i ulje, pa sve zajedno promešajte varjačom. Sipajte po malo smese na tiganj sa zagrejanim uljem. Pecite palačinke oko 2 minuta sa svake strane. Na kraju prelijte medom ili seckanim voćem.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!