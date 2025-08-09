NAJSOČNIJE AMERIČKE PALAČINKE
Potrebno je:
- 1,5 čaša brašna
- 1 prašak za pecivo
- pola male kašičice soli
- 1 vanilin šećer
- 2 kašike kristal-šećera
- 1 čaša bademovog mleka
- pola čaše vode
- 3 kašike ulja
Priprema:
U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer, so, vanilin šećer. Sipajte biljno mleko, vodu i ulje, pa sve zajedno promešajte varjačom. Sipajte po malo smese na tiganj sa zagrejanim uljem. Pecite palačinke oko 2 minuta sa svake strane. Na kraju prelijte medom ili seckanim voćem.
