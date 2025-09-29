Najki pojačava marketing pred spektakl: Svetsko prvenstvo 2026.

Američki proizvođač sportske opreme Najki povećava ulaganja u marketing kako bi se pripremio za jedan od najvećih sportskih događaja decenije – Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati u junu i julu 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Firma je prošle godine povećala troškove marketinga za devet odsto na 1,63 milijarde dolara, a očekuje se da će u sutrašnjem izveštaju o zaradi najaviti dalja ulaganja.

Analitičari prognoziraju da će Najki u kvartalu koji se završio u avgustu zabeležiti pad prihoda za pet odsto međugodišnje, a bruto profitna marža će prema očekivanjima pasti za oko 3,7 odsto.

Najki pojačava marketing pred spektakl: Svetsko prvenstvo 2026.

Najki u poslednje vreme beleži nekoliko slabih uzastopnih kvartala u kojima su konkurenti preuzeli deo tržišta, a visoke carine pogodile proizvodnju firme u Vijetnamu, Kini i Indoneziji, prenosi Rojters.

Kompanija i dalje balansira između strategija veleprodaje i direktne prodaje potrošačima. Nedavno je pokrenula i saradnju sa rijaliti zvezdom Kim Kardašijan kako bi brendom Najki SKIMS zainteresovala žensku populaciju, ali analitičari ističu da će biti potrebno vreme da se proceni uspeh kampanje.

Vrednost globalnog tržišta sportskih patika procenjuje se na 183 milijarde dolara ove godine, dok bi do 2030. moglo da porasle na 258 milijardi dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.